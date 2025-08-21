El 30º Festival Internacional de Cine de Busan arranca el 17 de septiembre

Photo : YONHAP News

La XXX edición del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) se inaugurará el miércoles 17 con una ceremonia prevista a las 6:00 de la tarde en el escenario al aire libre del Centro Cinematográfico de Busan. El acto dará inicio a diez días de proyecciones y actividades culturales paralelas.Este año, el BIFF ha invitado oficialmente 241 películas procedentes de 64 países, entre ellas 90 estrenos mundiales que se presentan por primera vez. Además, se proyectarán otras 119 producciones dentro de dos programas creados para acercar el séptimo arte a los barrios y comunidades locales de la ciudad: Community BIFF y Everywhere BIFF.Como gran novedad de esta edición, el festival introduce los Busan Awards, cinco galardones que dotan de un carácter competitivo a un certamen que hasta ahora carecía de sección oficial. Los premios reconocerán a la mejor película, a la mejor dirección, a la mejor interpretación y a la contribución artística más destacada, además de conceder un Premio Especial del Jurado. Hasta la fecha, el BIFF solo había otorgado distinciones honoríficas como el Premio a la Trayectoria o el Premio a la Figura del Año del Cine Asiático.La cinta inaugural será "No Other Choice" ("No hay otra opción"), el nuevo largometraje del cineasta coreano Park Chan Wook. La clausura estará a cargo de la obra ganadora del premio a la mejor película de los Busan Awards.