Los ministros de Salud del APEC se reúnen en Seúl

Seúl acogió el lunes 15 el inicio de la reunión de alto nivel sobre Salud y Economía del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un encuentro que se prolongará hasta el martes 16 y en el que participan representantes de los 21 países integrantes de la organización.Todos los delegados son ministros de Salud o responsables de igual rango en la gestión de la salud pública. La sesión está presidida por la ministra de Salud y Bienestar surcoreana, Jung Eun Kyeong.Es la primera vez que este foro se celebra en Corea y, en esta ocasión, coincide con la Cumbre Mundial de Biosalud, organizada conjuntamente por el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los principales asuntos de la agenda figuran la e-salud —la aplicación de las tecnologías digitales en el ámbito sanitario—, el envejecimiento saludable y la salud mental de los jóvenes.Asimismo, está prevista la presentación oficial de la "Hoja de ruta contra el cáncer de cuello uterino", un documento aprobado por los Estados miembros en agosto pasado.