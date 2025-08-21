Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

El Gobierno investigará posibles violaciones de DDHH a los coreanos detenidos en EEUU

Write: 2025-09-16 10:34:52Update: 2025-09-16 11:11:29

El Gobierno investigará posibles violaciones de DDHH a los coreanos detenidos en EEUU

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que abrirá una investigación para determinar si se produjeron violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos coreanos detenidos durante una redada migratoria sorpresa en el estado de Georgia, Estados Unidos. En caso de detectarse irregularidades, el Gobierno exigirá explicaciones a la Casa Blanca.

Fuentes diplomáticas informaron el lunes 15 de que la indagación examinará las condiciones en las que los afectados fueron arrestados y retenidos en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Para ello, funcionarios ministeriales entrevistarán directamente a los repatriados, quienes no pudieron informar con anterioridad sobre el trato recibido debido a la rapidez con que se gestionaron los trámites de retorno.

Aunque el ministerio reconoció que el incidente obedece a diferencias estructurales entre los sistemas de control migratorio de ambos países, subrayó la necesidad de esclarecer lo ocurrido y de plantear a EEUU las dudas que pudieran derivarse del caso.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >