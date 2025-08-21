Lee Jae Myung apuesta por consolidar Sejong como capital administrativa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung lideró el martes 16 una reunión de Gabinete en el complejo gubernamental de la ciudad de Sejong, la primera celebrada en el municipio.Durante el encuentro, Lee destacó la importancia de reforzar el papel de Sejong como capital administrativa, en línea con el objetivo inicial trazado cuando se diseñó su proyecto de urbanización. Según subrayó, esta medida contribuirá al desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país.En este sentido, el mandatario se comprometió a acelerar la construcción del segundo despacho presidencial y de la nueva sede de la Asamblea Nacional en Sejong. Asimismo, defendió la necesidad de corregir la excesiva concentración política, económica y cultural en Seúl, resultado, a su juicio, de un modelo de crecimiento regional desequilibrado. También propuso diseñar un mapa de desarrollo nacional basado en cinco ejes de crecimiento, con cuatro polos adicionales a Seúl, además de tres zonas autonómicas especiales en las provincias de Gangwon, Jeolla del Norte y Jeju.Más allá de las cuestiones de desarrollo territorial, Lee recalcó también la responsabilidad de los funcionarios públicos. A este respecto, recordó que, como servidores del Estado, no deben olvidar que el poder que ejercen les ha sido conferido por el pueblo.