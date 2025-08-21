Entra en vigor la rebaja de aranceles de EEUU a los coches japoneses

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha anunciado que a partir del martes 16 entra en vigor un arancel del 15% sobre las importaciones de automóviles y repuestos procedentes de Japón. La medida supone una reducción de 12,5 puntos respecto al 27,5% vigente hasta ahora.La decisión coloca a Corea en una situación de desventaja, ya que los vehículos y componentes de automoción coreanos seguirán pagando una tasa del 25% al ingresar en el mercado estadounidense. Esto significa que afrontarán un coste un 10% superior al de los productos japoneses, puesto que aún no ha entrado en vigor el acuerdo comercial alcanzado en julio entre Seúl y Washington.De momento, las autoridades comerciales coreanas intentan acelerar la aplicación de la rebaja arancelaria para el sector automotriz. Sin embargo, las negociaciones avanzan con dificultad, en un contexto en el que la Administración estadounidense presiona para que acepten condiciones consideradas duras: permitir que la Casa Blanca decida íntegramente el destino de las inversiones por 350.000 millones de dólares comprometidas por empresas coreanas y que el 90% de los beneficios generados revierta en EEUU.Analistas y economistas estadounidenses, incluidos de entidades financieras conservadoras, valoran estas exigencias como excesivas. Además, advierten de que, en caso de mantenerse el gravamen general del 25%, Corea podría registrar pérdidas en exportaciones cercanas a los 12.500 millones de dólares, una cifra muy inferior al coste que supondría el plan de inversiones pactado.