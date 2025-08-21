Las exportaciones de automóviles a EEUU caen por sexto mes consecutivo

Photo : YONHAP News

Las exportaciones de automóviles coreanos a Estados Unidos descendieron en agosto por sexto mes consecutivo, al situarse en 2.097 millones de dólares, lo que supone una caída del 15,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En relación con julio, la contracción fue del 10%.El retroceso se atribuye a los aranceles del 25% que la Administración estadounidense impuso en abril a los vehículos importados.En contraste, el conjunto de las exportaciones de automóviles aumentó en agosto, impulsado por el incremento de los envíos de vehículos eléctricos y otros modelos ecológicos al mercado europeo.La demanda interna también mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 8,3% interanual. Destacó especialmente el segmento de coches eléctricos, cuyas ventas acumuladas entre enero y agosto ya rozan el total registrado en todo 2024.