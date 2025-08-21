Comienza la revisión de la solicitud de arresto contra un diputado en activo

Photo : YONHAP News

El Tribunal Central de Seúl inició el martes 16, a las 2:00 de la tarde, la revisión de la solicitud de arresto contra el diputado Kweon Seong Dong, miembro del principal partido de la oposición, Poder del Pueblo.El parlamentario está bajo sospecha de haber recibido fondos políticos ilícitos de la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon, una organización vinculada a presuntos casos de soborno y corrupción en los que figura la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol.Es la primera vez en la historia judicial de Corea que una corte revisa una orden de detención contra un legislador en activo con inmunidad parlamentaria. Pese a estar amparado por este fuero, Kweon afirmó desde el primer momento que renunciaba a acogerse a dicho privilegio y defendió su inocencia ante las acusaciones.De forma paralela, también en el Tribunal Central de Seúl, comenzó el mismo día la audiencia preparatoria del juicio contra el ex primer ministro Han Duck Soo, acusado de negligencia y complicidad en el caso de rebelión relacionado con la fallida ley marcial de Yoon en diciembre de 2024.