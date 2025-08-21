La interpelación al Gobierno se centra en el arresto de trabajadores coreanos en Georgia

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional celebró el martes 16 la segunda jornada de interpelación al Gobierno sobre la gestión nacional. En esta sesión, los debates se concentraron en política exterior, seguridad y reunificación de la península.Comparecieron en el pleno el primer ministro, Kim Min Seok, junto con los titulares de Relaciones Exteriores, Cho Hyun; de Reunificación, Chung Dong Young; y de Defensa, Ahn Gyu Baek.Entre los distintos asuntos abordados, el que provocó las discusiones más encendidas fue el arresto de trabajadores coreanos por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en el estado de Georgia. También se trató la estrategia diplomática del Ejecutivo en las negociaciones comerciales con la Casa Blanca.La interpelación continuará el miércoles 17 en su tercera jornada, dedicada a la gestión económica, y el jueves 18 con los temas sociales, culturales y educativos.