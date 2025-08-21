Miércoles con lluvias en gran parte del país

Photo : YONHAP News

El miércoles 17 se prevén lluvias en la mayor parte del país, con excepción de la costa noreste, desde primeras horas de la mañana hasta la noche.En zonas como el sur de la provincia de Gyeonggi, las áreas montañosas de Gangwon y el norte de la región de Chungcheong podrían registrarse chubascos intensos de hasta 30 milímetros por hora. En el conjunto del territorio, las acumulaciones se situarán entre 5 y 60 milímetros.Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21ºC y los 25ºC por la mañana y las máximas variarán entre los 24ºC y los 32ºC durante la tarde.La calidad del aire será buena debido a las precipitaciones.