Los partidos avivan su desacuerdo sobre la dimisión del presidente del Tribunal Supremo

Photo : KBS News

Los partidos políticos mantienen un enfrentamiento en torno a la reforma del Poder Judicial y, en particular, sobre la posible dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De, que se ha convertido en el asunto más controvertido.El oficialista Partido Democrático reclama con mayor insistencia la salida de Jo, a quien acusa de no dar respuesta a las demandas ciudadanas de cambio y de haber tomado decisiones que, a su juicio, minaron la confianza de la población en las instituciones judiciales.Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, sostiene que esta exigencia vulnera el principio de separación de poderes y reclama que el presidente Lee Jae Myung aclare de manera explícita su postura sobre la dimisión del jefe del alto tribunal. Además, la formación opositora calificó de imprudentes las declaraciones realizadas por Lee en la rueda de prensa con motivo de sus primeros cien días de mandato, cuando afirmó que "hay jerarquías de poder", lo que, según sus críticos, implica que los cargos de elección popular se sitúan jerárquicamente por encima de los de designación.