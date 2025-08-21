Menú principal Ver contenido

El ministro de Reunificación reitera la importancia de restaurar la confianza intercoreana

Write: 2025-09-16 14:39:00Update: 2025-09-16 14:58:37

El ministro de Reunificación reitera la importancia de restaurar la confianza intercoreana

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, ha recalcado que la prioridad actual es recuperar la confianza entre las dos Coreas y reactivar los canales de diálogo bilateral, al considerar que la mejor manera de garantizar la seguridad en la península es fomentar un clima de paz.

En una carta enviada al acto inaugural del Taller para la Paz entre Corea del Norte y Estados Unidos, celebrado el lunes 15 (hora local) en la Universidad Estatal de Pensilvania, en EEUU, Chung destacó que el Gobierno seguirá trabajando por consolidar la paz en la península.

El ministro aseguró que la Administración promoverá la cooperación y la reconciliación respetando el sistema político del régimen norcoreano, sin buscar una reunificación por absorción. Asimismo, afirmó que, al igual que la unidad ciudadana permitió restaurar la democracia en Corea del Sur, la solidaridad del pueblo coreano y de la comunidad internacional traerá la paz de vuelta a la península.
