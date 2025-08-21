Las autoridades refuerzan el control ante una posible transmisión de la gripe aviar a humanos

Photo : KBS News

La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades ha intensificado las inspecciones sanitarias en una granja avícola de la ciudad de Paju, en el norte de la provincia de Gyeonggi, tras detectarse la presencia del virus de la gripe aviar altamente patógena (IAAP). En el lugar se llevaron a cabo labores de fumigación y desinfección. Es el primer caso de infección por la cepa H5N1 en lo que va de la temporada 2025-2026.El refuerzo de las medidas busca prevenir una posible transmisión entre especies, especialmente de aves a seres humanos u otros mamíferos, un fenómeno que ya ha sido registrado en otros países. Las autoridades sanitarias advirtieron de que el contagio en personas puede producirse si, tras el contacto con excrementos o cadáveres de aves infectadas, o con objetos contaminados, se tocan los ojos, la nariz o la boca sin la debida higiene.Los síntomas más frecuentes en humanos son similares a los de la gripe estacional —fiebre, tos, dolor muscular y de garganta—. Sin embargo, en algunos casos la infección puede manifestarse únicamente con molestias oculares o con síntomas asociados a enfermedades respiratorias agudas.