El Gobierno propone un mandato presidencial de cuatro años con reelección inmediata

Photo : YONHAP News

El Gobierno presentó el martes 16 un plan quinquenal de gestión del Estado que define las principales tareas a impulsar durante el próximo lustro. Entre las medidas destaca una propuesta para modificar la Constitución con el objetivo de sustituir el actual sistema presidencial de un único mandato de cinco años por otro que contemple un periodo de cuatro años con posibilidad de reelección inmediata.La reforma constitucional, tal y como la plantea el Ejecutivo, incluiría además la introducción de una segunda vuelta en los comicios presidenciales, la subordinación de la Junta de Auditoría e Inspección a la Asamblea Nacional y la limitación del veto presidencial sobre las leyes aprobadas por el Parlamento.Más allá del cambio en la carta magna, el plan contempla otras prioridades: la separación de las funciones de investigación e imputación actualmente concentradas en la Fiscalía, la culminación de los preparativos para el traspaso del mando militar en tiempos de guerra de las fuerzas estadounidenses a las surcoreanas, la firma de un acuerdo básico intercoreano y la meta de situar a Corea del Sur entre las tres principales potencias mundiales en el ámbito de la inteligencia artificial.