El KOSPI roza los 3.450 puntos y encadena cinco récords históricos consecutivos

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, concluyó el martes 16 en 3.449,62 puntos tras marcar un repunte del 1,24%. Durante la jornada alcanzó un máximo intradía de 3.452,50 unidades, aunque la escalada se moderó en el tramo final.El principal indicador acumula ya 11 días consecutivos al alza y cinco récords históricos seguidos en el cierre. La racha más prolongada de subidas continúa en 13 sesiones, registrada en 1984 y repetida en 2019.En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ retrocedió un 0,10% hasta situarse en 851,84 puntos.En el mercado de divisas, el dólar estadounidense cayó 10,1 unidades y se cotizó en 1.378,9 wones a las 3:30 de la tarde.