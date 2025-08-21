Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI roza los 3.450 puntos y encadena cinco récords históricos consecutivos

Write: 2025-09-16 15:49:39Update: 2025-09-16 16:36:26

El KOSPI roza los 3.450 puntos y encadena cinco récords históricos consecutivos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, concluyó el martes 16 en 3.449,62 puntos tras marcar un repunte del 1,24%. Durante la jornada alcanzó un máximo intradía de 3.452,50 unidades, aunque la escalada se moderó en el tramo final.

El principal indicador acumula ya 11 días consecutivos al alza y cinco récords históricos seguidos en el cierre. La racha más prolongada de subidas continúa en 13 sesiones, registrada en 1984 y repetida en 2019.

En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ retrocedió un 0,10% hasta situarse en 851,84 puntos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense cayó 10,1 unidades y se cotizó en 1.378,9 wones a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >