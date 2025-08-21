El tribunal ordena la detención del diputado opositor Kweon Seong Dong

Photo : YONHAP News

El Tribunal Central de Seúl emitió el miércoles 17 una orden de detención contra el diputado Kweon Seong Dong, del principal partido opositor, Poder del Pueblo, acusado de haber recibido fondos políticos ilegales.La medida se dictó de madrugada al considerar el riesgo de destrucción de pruebas. La decisión se tomó tras una vista celebrada el día anterior, pocos días después de que la Asamblea Nacional aprobara, el 11 de septiembre, una moción para autorizar el arresto del legislador.Kweon es sospechoso de haber aceptado en enero de 2022 la suma de 100 millones de wones en fondos políticos ilegales procedentes de la Iglesia de la Unificación a cambio de prometer favores tras la elección de Yoon Suk Yeol como presidente del país.