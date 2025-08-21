Seúl y Washington intentan acercar posturas sobre el acuerdo comercial

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, continuó el martes 16 (hora local) en Washington las conversaciones con la Administración estadounidense sobre el acuerdo comercial bilateral, aún pendiente de una firma definitiva.Tras su llegada al país el día anterior, Yeo se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Durante el encuentro, las discusiones se centraron en el paquete de inversiones coreanas, valorado en 350.000 millones de dólares, considerado el principal punto de fricción entre ambas partes.La Casa Blanca propone un modelo de gestión inspirado en el pacto que alcanzó con Japón: recibir directamente el capital en efectivo, decidir el destino de las inversiones y quedarse con el 90% de las ganancias una vez recuperado el monto inicial. Corea, sin embargo, advierte que aceptar esas condiciones podría poner en riesgo tanto sus cuentas públicas como la estabilidad del mercado cambiario, por lo que mantiene su rechazo.Todo indica que serán necesarias más rondas de diálogo antes de lograr un consenso. Durante su visita, Yeo también sostuvo contactos con diversas figuras políticas y económicas estadounidenses con el objetivo de recabar apoyos y reforzar la posición coreana en la negociación.