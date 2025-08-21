Trump plantea aranceles más altos a semiconductores y medicamentos que a automóviles

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el martes 16 (hora local) que productos como los semiconductores y los medicamentos podrían enfrentar aranceles más elevados que los aplicados actualmente a los automóviles, fijados en el 25%.Antes de viajar a Reino Unido, el mandatario respondió a las críticas de la industria automotriz estadounidense, que teme pérdidas tras el acuerdo comercial que redujo del 25% al 15% los gravámenes a los vehículos importados desde Corea, Japón y la Unión Europea (UE). Trump defendió que no ha realizado concesiones y recordó que fue él quien impuso por primera vez la tasa del 25%, después de años en los que, según afirmó, esos países no pagaban nada.El presidente añadió que sectores como los semiconductores y los bienes farmacéuticos podrían estar sujetos a tarifas más altas, al contar con márgenes de beneficio superiores a los de la industria automotriz.Asimismo, recalcó que socios comerciales como la UE y Japón ya abonan importantes sumas en aranceles a EEUU, y subrayó que esas contribuciones comenzaron únicamente tras su llegada a la Casa Blanca.