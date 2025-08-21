El Gobierno investigará denuncias de abusos durante los arrestos en Georgia

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado la apertura de una investigación sobre las denuncias de ciudadanos surcoreanos que afirman haber sufrido violaciones de derechos humanos durante su detención en el estado de Georgia, Estados Unidos. La pesquisa se llevará a cabo en coordinación con el Ministerio de Justicia y con las empresas implicadas.En una rueda de prensa ordinaria celebrada el martes 16, el portavoz de la cartera diplomática, Lee Jae Woong, explicó que el Gobierno ya mantiene conversaciones con representantes de las compañías afectadas para acordar los próximos pasos.Las autoridades recordaron que durante el periodo de retención se realizaron entrevistas consulares en territorio estadounidense. Sin embargo, en aquel momento no se recibieron testimonios concretos sobre abusos. Un funcionario precisó que dichos encuentros se organizaron en grupos de hasta 50 personas, lo que obligó a priorizar los casos más urgentes y redujo el margen para que cada arrestado pudiera exponer con detalle su situación.El Ejecutivo subrayó que, de confirmarse indicios de vulneraciones de derechos humanos, no descarta plantear el asunto oficialmente ante la Casa Blanca.