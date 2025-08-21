China lamenta la muerte del guardacostas coreano que rescató a un ciudadano chino

Photo : YONHAP News

China expresó sus condolencias por el fallecimiento de Lee Jae Seok, miembro de la Guardia Costera surcoreana, que perdió la vida al rescatar a un ciudadano chino atrapado en el lodo en la isla de Yeongheung, en el municipio de Incheon.En una rueda de prensa celebrada el martes 16, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino transmitió el pesar de Beijing por lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a la familia del agente. También destacó el gesto de sacrificio de Lee, quien entregó su chaleco salvavidas al ciudadano al que trataba de auxiliar antes de sufrir el accidente.Además, recordó que en junio pasado un conductor chino falleció en la localidad de Zhangjiajie tras salvar a más de diez pasajeros surcoreanos. Para el ministerio, episodios como estos reflejan la solidaridad entre las sociedades de Corea del Sur y China, y contribuyen a estrechar la amistad bilateral.Lee, destinado en la comisaría de la Guardia Costera de Yeongheung, desapareció en la madrugada del 11 de septiembre mientras intentaba socorrer a un ciudadano chino de unos 70 años que había quedado atrapado en el barro. Fue hallado seis horas después en parada cardiorrespiratoria y, pese a ser trasladado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir.Según las investigaciones, el agente sufrió el accidente tras entregar su chaleco salvavidas a la víctima en un momento en que el agua ya le llegaba a la cintura y ambos trataban de regresar a tierra firme.