Corea y EEUU celebrarán el 27º Diálogo Integrado de Defensa la próxima semana

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos celebrarán el 27º Diálogo Integrado de Defensa (KIDD) en Seúl del 23 al 24 de septiembre, la primera edición que tiene lugar bajo el mandato del presidente Lee Jae Myung.Las delegaciones abordarán una agenda amplia centrada en reforzar la alianza bilateral y en consolidarla como una asociación estratégica integral de futuro, según informó el miércoles 17 el Ministerio de Defensa.Entre los temas previstos destacan la coordinación de políticas hacia Corea del Norte, el estado de preparación de la defensa conjunta, la transferencia del control operativo en tiempos de guerra (OPCON), la cooperación en seguridad regional y la colaboración en la industria de defensa, especialmente en el mantenimiento y reparación naval, así como en ciencia y tecnología militares.El encuentro también incluirá un debate sobre la llamada "flexibilidad estratégica" de las tropas estadounidenses en Corea, en el marco de los esfuerzos por modernizar la alianza. Asimismo, podría tratar cuestiones de seguridad en el Indo-Pacífico vinculadas al auge militar de China y al reparto de responsabilidades en la región.Otro asunto que podría figurar en la agenda es el aumento del gasto en defensa, una demanda recurrente de la Casa Blanca a sus aliados.La atención estará puesta, además, en los avances que puedan lograrse respecto a la transferencia del OPCON, uno de los principales objetivos del Gobierno de Lee.