Las negociaciones arancelarias entre Corea y EEUU avanzan entre tensiones

Photo : YONHAP News

El ministro de Industria, Comercio y Energía, Kim Jeong Kwan, ha asegurado que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos progresan pese a las tensiones inherentes a un proceso de este tipo, tras haber atravesado una fase de estancamiento.En una rueda de prensa celebrada el martes 16, Kim reconoció que en la mesa de diálogo se han generado momentos de confrontación e intercambios intensos, aunque subrayó que forman parte de una dinámica habitual en la que ambas partes persiguen un resultado mutuamente beneficioso.Respecto al paquete de inversiones coreanas en territorio estadounidense, valorado en 350.000 millones de dólares, el ministro aclaró que no se trata de un esquema en el que Washington concentre todas las ganancias. En este sentido, explicó que, al igual que en iniciativas como el fondo de cooperación en la industria naval, el plan contempla mecanismos para garantizar ventajas a las empresas coreanas que buscan expandirse en EEUU.