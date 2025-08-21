Lee Jae Myung intervendrá en la Asamblea General de la ONU la próxima semana

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung participará la próxima semana en el debate de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York del 23 al 29 de septiembre con la presencia de líderes de los 193 Estados miembros.La cita estará marcada por los conflictos que centran la agenda internacional, entre ellos la guerra en Gaza, la invasión rusa de Ucrania y la guerra civil en Sudán.En la sesión inaugural intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como segundo orador principal tras su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Ese mismo día tomará la palabra Lee, quien tiene previsto exponer la experiencia de Corea del Sur en el fortalecimiento democrático y presentar la visión de su Gobierno sobre los principales retos globales, con especial énfasis en la situación de la península coreana.En los días posteriores se espera la intervención de dirigentes directamente vinculados a los principales conflictos internacionales. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablará el 24 de septiembre; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo hará el 26; y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el día 27.Según la lista provisional de oradores, Corea del Norte cerrará la sesión de alto nivel el 29 de septiembre con un discurso que previsiblemente pronunciará el viceministro de Relaciones Exteriores para organizaciones internacionales, Kim Son Kyong.Al margen de la Asamblea, Lee desempeñará también un papel destacado en el Consejo de Seguridad de la ONU. El 24 de septiembre encabezará una sesión en calidad de presidente rotatorio y se convertirá así en el primer jefe de Estado surcoreano en asumir dicha función. La reunión estará dedicada a debatir sobre la inteligencia artificial y su impacto en la paz y la seguridad internacionales.