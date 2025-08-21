La concentración de población en el área metropolitana de Seúl vuelve a intensificarse

Photo : KBS News

La Oficina Nacional de Estadística informó el miércoles 17 que, en la última década, la región metropolitana de Seúl registró un saldo neto positivo de 398.000 personas.El informe, que analiza los movimientos poblacionales de los últimos 20 años, recuerda que entre 2011 y 2016 la capital y sus alrededores perdieron habitantes debido al traslado de organismos públicos a la ciudad de Sejong y a diversos municipios innovadores. Sin embargo, desde 2017 la tendencia se invirtió y, como resultado, en 2019 la población del área metropolitana superó por primera vez la mitad del total nacional. Según las proyecciones, en 2052 podría representar más del 53%.El empleo se mantiene como la principal razón de quienes se trasladan a la región capitalina, seguido por motivos familiares, educativos y habitacionales.Dentro de la propia área, la movilidad más significativa se produce de Seúl hacia la provincia de Gyeonggi. Aunque la capital recibe cada año en torno a 30.000 nuevos residentes procedentes de otras regiones, más de 110.000 personas se mudan anualmente a Gyeonggi e Incheon, un fenómeno que los expertos atribuyen principalmente al elevado coste de la vivienda en Seúl.