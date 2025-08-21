Cede el calor con la llegada de las lluvias

Photo : YONHAP News

Las lluvias continuarán durante la noche del miércoles 17 en varias regiones del país, con acumulaciones que superarán los 100 milímetros en el sur de la provincia de Gyeonggi y alcanzarán hasta 80 milímetros en el oeste de Gangwon y en el norte de Jeolla del Norte. En Seúl y en otras zonas, las precipitaciones oscilarán entre 10 y 60 milímetros.La mayor parte de la lluvia remitirá hacia la tarde-noche, aunque en el este de Gangwon, en la isla de Jeju y en el sureste de Corea podrían prolongarse hasta la tarde del jueves 18.Durante esa jornada, las precipitaciones contribuirán a un descenso de las temperaturas, que se situarán entre los 17ºC y 23ºC de mínima por la mañana, y entre los 22ºC y 28ºC de máxima durante la tarde.