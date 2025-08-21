La líder de la Iglesia de la Unificación comparece ante el fiscal especial

Photo : YONHAP News

La líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak Ja, compareció el miércoles 17 ante el equipo del fiscal especial Min Joong Ki, en Seúl, en el marco de una investigación por presuntos sobornos a diputados y a miembros del anterior Gobierno.Han acudió a la oficina del fiscal por la mañana, acompañada por un asistente, después de haber ignorado en tres ocasiones anteriores las citaciones de los investigadores. La dirigente religiosa había alegado problemas de salud derivados de una cirugía para justificar sus ausencias.De acuerdo con las pesquisas, en enero de 2022 Han supuestamente conspiró con el exresponsable de la sede global de la Iglesia de la Unificación, Yoon Young Ho, para entregar 100 millones de wones al legislador Kweon Seong Dong, del partido opositor Poder del Pueblo, con el objetivo de obtener el respaldo de la Administración del entonces presidente, Yoon Suk Yeol, a la organización.El equipo del fiscal especial también sostiene que Han estuvo implicada en la entrega de un collar de gran valor y un bolso de la marca Chanel a la exprimera dama Kim Keon Hee, esposa de Yoon, a través del chamán Jeon Seong Bae, con el fin de conseguir favores para la Iglesia de la Unificación.