Los preparativos para la cumbre del APEC entran en su fase final

Photo : YONHAP News

La provincia de Gyeongsang del Norte y la ciudad de Gyeongju han intensificado los preparativos de cara a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre.El miércoles 17, ambas Administraciones mantuvieron una reunión de seguimiento en el complejo turístico de Bomun para evaluar el avance de los trabajos. Las autoridades confirmaron que las obras en el centro de conferencias y en el centro de prensa concluirán antes de que finalice septiembre, mientras que la renovación de los alojamientos destinados a los mandatarios entra ya en su fase definitiva.En el Gran Parque de la Expo de Gyeongju se levantará un pabellón donde 26 pequeñas y medianas empresas de la provincia exhibirán sus capacidades tecnológicas. Junto a este espacio se habilitará el K-Tech Showcase, que reunirá a grandes compañías nacionales e internacionales.La cumbre estará acompañada de una variada agenda cultural. Entre las actividades previstas destacan una exposición especial sobre las coronas de oro de la dinastía Silla, otra dedicada al artista Paik Nam June, un desfile de moda tradicional en el puente de Woljeong y un espectáculo multimedia en el lago Bomun.Para garantizar el buen desarrollo del evento, el Ejecutivo central y los Gobiernos regionales pondrán en marcha una unidad especial de transporte para coordinar los desplazamientos, además de un equipo médico permanente que ofrecerá servicio las 24 horas.