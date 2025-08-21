El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional reafirma la desnuclearización de la península

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rac, reiteró el miércoles 17 que la desnuclearización de la península coreana sigue siendo el objetivo central de Corea del Sur y Estados Unidos, independientemente de la postura que adopte Corea del Norte.En un encuentro con la prensa, Wi subrayó que la prioridad inmediata es frenar el desarrollo de los programas nucleares y de misiles del régimen norcoreano. A su juicio, el proceso hacia la desnuclearización debe abordarse de manera gradual: primero con la suspensión de actividades, después con una reducción progresiva y, en última instancia, con la eliminación total de los arsenales.El alto funcionario reconoció, no obstante, que diseñar una hoja de ruta demasiado detallada podría resultar poco práctico. En este sentido, consideró más urgente reactivar el proceso de negociación, actualmente estancado.Wi insistió en que, aunque Pyongyang no muestre una respuesta inmediata, lo fundamental es reabrir el diálogo. Además, recordó que Seúl ha adoptado en el pasado medidas de distensión siempre que no comprometieran la seguridad ni la capacidad de disuasión del país, y aseguró que continuará trabajando en la construcción de una confianza intercoreana.