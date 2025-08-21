Corea del Sur bota el destructor Aegis Dasan Jeong Yak Yong

Photo : YONHAP News

La Armada surcoreana y la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) celebraron el miércoles 17 la ceremonia de botadura del Dasan Jeong Yak Yong, el segundo destructor Aegis de la clase Rey Jeongjo (KDX-III Batch-II), en los astilleros de la compañía Hyundai Heavy Industries, en la ciudad de Ulsan.El buque iniciará próximamente sus pruebas de mar y se prevé que sea entregado a la Armada a finales de 2026. Una vez completado el proceso de integración operativa, será asignado al Comando de la Flota Móvil.Con 170 metros de eslora, 21 metros de manga y un desplazamiento de 8.200 toneladas, el Dasan Jeong Yak Yong supera en dimensiones a los destructores de la clase Rey Sejong y ofrece una capacidad de sigilo mejorada frente a potenciales ataques enemigos.El navío está equipado con el sistema de combate Aegis de última generación que amplía las capacidades de detección y seguimiento de misiles balísticos. En el futuro, incorporará misiles balísticos superficie-superficie y misiles tierra-aire de largo alcance, lo que le permitirá tanto ejecutar ataques estratégicos a gran distancia como interceptar proyectiles enemigos.Asimismo, dispone de un sistema integrado de sonar desarrollado con tecnología nacional que refuerza la capacidad de detección de submarinos y torpedos. Para operaciones antisubmarinas, está preparado para emplear torpedos tanto ligeros como de largo alcance, y contará con el helicóptero naval MH-60R, con lo que ampliará de forma significativa sus capacidades en este ámbito.