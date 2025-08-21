Menú principal Ver contenido

Economía

El KOSPI rompe once sesiones al alza y retrocede un 1,05%

Write: 2025-09-17 15:56:57Update: 2025-09-17 16:21:26

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 17 con una caída del 1,05% respecto al martes, hasta situarse en 3.413,40 puntos. El retroceso es el primero registrado tras once sesiones consecutivas al alza.

El índice tecnológico KOSDAQ también concluyó en terreno negativo, al descender un 0,74% y finalizar la jornada en 845,53 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que se encareció en 1,2 unidades y se cotizó a 1.380,1 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
