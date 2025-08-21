El Congreso de EEUU muestra preocupación sobre la relación con Corea

Photo : YONHAP News

Un informe del Congreso de Estados Unidos advierte de que la detención de más de 300 trabajadores coreanos por parte de las autoridades de inmigración en una fábrica en Georgia ha tenido un efecto negativo en la relación bilateral con Corea.El documento, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) y publicado el viernes 12 (hora local), señala que, pese al ambiente positivo generado tras la primera cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, el incidente podría suponer un desafío persistente en los vínculos entre ambos países.El texto subraya que las operaciones llevadas a cabo el 4 de septiembre han provocado preocupación en Seúl acerca de la solidez de la alianza, así como dudas sobre si la política migratoria de Washington podría entrar en contradicción con su propio objetivo de fomentar el empleo en el sector manufacturero mediante inversión extranjera.El análisis también hace referencia a un proyecto de ley pendiente en el Congreso que busca conceder visados de alta cualificación a ciudadanos coreanos. La propuesta, reintroducida en julio por la congresista Young Kim, pretende autorizar hasta 15.000 visas E-4 anuales para profesionales procedentes de Corea.El CRS definió a Corea del Sur como el socio estratégico y económico más importante de EEUU en Asia, y recordó la firma del Tratado de Defensa Mutua en 1953. Asimismo, destacó que alrededor de 28.500 soldados estadounidenses permanecen actualmente desplegados en territorio surcoreano.