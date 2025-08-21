La diferencia de tipos entre Corea y EEUU se reduce a 1,75 puntos

Photo : YONHAP News

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortó el miércoles 17 (hora local) su tasa de interés de referencia en 0,25 puntos porcentuales, lo que reduce la brecha con Corea a 1,75 puntos.Con esta decisión, el tipo básico estadounidense pasó del rango del 4,25%-4,5% anual al 4%-4,25%. Es el primer recorte en nueve meses y también el primero durante el mandato del presidente de EEUU, Donald Trump, tras cinco reuniones consecutivas en las que la Fed había mantenido sin cambios el precio del dinero desde la última rebaja de diciembre de 2024.El banco central estadounidense justificó la medida en la mejora del ritmo de crecimiento de la economía durante el primer semestre de 2025. Asimismo, añadió que la reducción se adoptó teniendo en cuenta la actual situación del mercado laboral, en el que el desempleo se mantiene aún en un nivel bajo pese a un ligero repunte.No obstante, la magnitud del ajuste decepcionó tanto a Trump como a los mercados, que esperaban una rebaja mayor, de al menos 0,5 puntos porcentuales.Los analistas anticipan que la Fed podría continuar con esta política monetaria expansiva y aplicar hasta dos nuevos recortes antes de que finalice el año. En este contexto, con la tasa de referencia del Banco de Corea situada en el 2,5% anual, la diferencia entre ambos países ha caído a un mínimo de 1,75 puntos tras el ajuste reciente.