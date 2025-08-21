La Fed justifica la rebaja de tipos por el riesgo de un deterioro del empleo en EEUU

Photo : YONHAP News

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) explicó que su decisión de recortar el tipo de interés de referencia responde al temor de un posible debilitamiento del mercado laboral.El presidente del banco central, Jerome Powell, declaró el miércoles 17 (hora local) que, en la coyuntura actual, la preocupación por una ralentización del empleo pesa más que la presión inflacionaria. Por ello, la Fed decidió reducir los tipos hasta el rango de entre el 4% y el 4,25%.Powell diagnosticó que la economía estadounidense se mantiene relativamente estable, aunque persisten riesgos asociados tanto al repunte del paro como a la evolución de los precios; y en relación con el mercado de trabajo, señaló que se está produciendo una reducción de la mano de obra vinculada a cambios demográficos en la inmigración dentro del país. Expclió que esta circunstancia genera lo que se describe como un "curioso equilibrio" entre oferta y demanda de empleo: mientras la primera registra una caída notable, la segunda apenas muestra variaciones.