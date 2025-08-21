Los partidos chocan por el arresto de Kweon mientras se agrava la controversia judicial

Photo : YONHAP News

Los diputados del gobernante Partido Democrático acogieron positivamente el miércoles 17 la detención del parlamentario Kweon Seong Dong, miembro de la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo. El oficialismo calificó la medida de "justicia tardía" y de un paso hacia la restauración del Estado de derecho.Por el contrario, Poder del Pueblo denunció el arresto como un intento de aplastar a la oposición y acusó al equipo del fiscal especial Min Joong Ki de montar un "juicio-espectáculo", al tiempo que señaló a los tribunales de ceder a la presión del Ejecutivo.Los legisladores del Partido Democrático también exigieron responsabilidades al presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De. A este respecto, recordaron las acusaciones de que el juez se reunió, justo después de la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol, con el entonces presidente en funciones, Han Duck Soo.La bancada opositora replicó que las llamadas de la formación oficialista a la dimisión de Jo constituyen una injerencia inconstitucional en el Poder Judicial y reclamó al presidente Lee Jae Myung que aclare la posición cambiante de su oficina.Mientras tanto, el minoritario partido Reconstrucción de Corea anunció que impulsará la remoción del presidente del alto tribunal y pedirá una investigación sobre la gestión del caso de infracción de la ley electoral que afecta a Lee.