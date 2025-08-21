Corea negocia con EEUU la flexibilización de las regulaciones en el sector naval

Photo : YONHAP News

Corea y Estados Unidos han iniciado conversaciones para flexibilizar las normativas que actualmente dificultan la cooperación bilateral en el ámbito de la construcción naval.Según informó el director de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA), Seok Jong Gun, las negociaciones buscan alcanzar un consenso sobre la eliminación de las barreras legales vigentes en el mercado estadounidense que limitan la colaboración en este sector. Seok se encuentra de visita en Washington, donde tiene previsto reunirse con altos cargos del Departamento de Defensa y del Departamento de la Armada de EEUU.Las restricciones en cuestión son la Enmienda Byrnes-Tollefson, que obliga a que los buques de guerra se construyan íntegramente en astilleros nacionales, y la Ley Jones, que establece que los barcos que transportan carga o pasajeros entre puertos de Estados Unidos y sus territorios —como Alaska, Hawái, Guam y Puerto Rico— deben ser construidos, poseídos y tripulados por estadounidenses.Desde Seúl se considera que, mientras constructores de barcos coreanos —como Hanwha y Hyundai— buscan estrechar la cooperación con Washington e incluso evalúan la compra de astilleros en Estados Unidos, dichas leyes suponen un obstáculo para exportar buques. En este sentido, el Gobierno surcoreano advierte de que, si se limita la producción a los astilleros locales, no será posible suministrar embarcaciones al ritmo y en el volumen que exige la Casa Blanca.