El ministro de Exteriores pide a Beijing esfuerzos para reactivar el diálogo con Pyongyang

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, pidió el miércoles 17 a su homólogo chino, Wang Yi, un mayor esfuerzo para convencer a Corea del Norte de que retome el diálogo. En respuesta, Wang aseguró que China desempeñará un papel constructivo en favor de la paz en la península coreana.En un encuentro celebrado en Beijing, ambos responsables diplomáticos conversaron sobre cuestiones de interés mutuo, entre ellas la situación del régimen norcoreano y la estabilidad regional.Los ministros también abordaron la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en Gyeongju. Cho subrayó la necesidad de aprovechar el encuentro para reforzar la colaboración y el intercambio con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos. Por su parte, el jefe de la diplomacia china destacó el valor simbólico de que Corea del Sur acoja las reuniones este año y China lo haga de forma consecutiva en 2026.