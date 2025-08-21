El nuevo ICBM norcoreano aún está en fase inicial, según las FFAA surcoreanas

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han confirmado que el desarrollo del Hwasong-20, el nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) norcoreano, se encuentra todavía en una fase inicial. Según aseguraron, la decisión del régimen de revelar el proyecto de forma anticipada tiene como objetivo ejercer presión sobre Estados Unidos.En un reciente ensayo de un motor de combustible sólido de gran potencia, Corea del Norte adelantó que este propulsor será empleado en el nuevo Hwasong-20. Además, mostró la sección frontal del misil, que se sospecha podría estar diseñada para portar múltiples ojivas. El anuncio resultó llamativo, ya que lo habitual es que Pyongyang dé a conocer el nombre y los detalles técnicos de un misil en desarrollo únicamente después de realizar un lanzamiento de prueba.Las autoridades militares surcoreanas interpretan, por tanto, que la presentación del Hwasong-20 responde a un movimiento político, concebido como táctica de negociación frente a Washington. No obstante, subrayan que, con la información disponible hasta el momento, el misil intercontinental norcoreano permanece en una etapa temprana de desarrollo.