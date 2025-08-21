Lee Jae Myung subraya la necesidad de equilibrar las relaciones entre EEUU y China

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha recalcado la importancia de mantener un equilibrio en las relaciones con Estados Unidos y China. En concreto, subrayó que, aunque Seúl se alinee con Washington en determinados asuntos internacionales, no pretende descuidar sus lazos con Beijing.En una entrevista con la revista estadounidense 'TIME' publicada el jueves 18, Lee indicó que Corea coincide con la Casa Blanca en cuestiones vinculadas al establecimiento de un nuevo orden internacional y a la red global de suministros. No obstante, insistió en que ello no debe traducirse en un deterioro de las relaciones sino-coreanas. A su juicio, el país necesita preservar un balance entre ambas potencias para evitar quedar atrapado en su rivalidad.En el plano interno, el mandatario reconoció que, aunque la reciente inestabilidad política se ha atenuado, Corea afronta retos significativos como la desaceleración económica. En este sentido, aseguró que la prioridad del Gobierno es reactivar la economía y fomentar el crecimiento con el objetivo de ampliar las oportunidades de progreso para la ciudadanía.