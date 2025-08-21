Las autoridades de Georgia estudian el regreso de los trabajadores coreanos repatriados

Photo : KBS News

Las autoridades del estado de Georgia, en Estados Unidos, han iniciado conversaciones internas para facilitar el regreso de los trabajadores coreanos que fueron repatriados voluntariamente tras su detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la planta de baterías operada de forma conjunta por Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.El anuncio lo hizo el miércoles 17 (hora local) el director de la Autoridad de Desarrollo Económico de la ciudad de Savannah, Trip Tollison, quien destacó que la reincorporación de estos empleados resulta esencial, ya que cuentan con la experiencia técnica necesaria para optimizar el funcionamiento de la maquinaria instalada en la fábrica y transferir sus conocimientos en materia de baterías al personal local. Según precisó, las discusiones para su retorno ya están en marcha, aunque por el momento no se ha definido un calendario para los trámites correspondientes.La Autoridad de Desarrollo Económico de Savannah, de carácter privado y financiada con recursos propios, colabora estrechamente con el Gobierno estatal de Georgia para impulsar el desarrollo económico de la región.