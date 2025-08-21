Viernes con lluvias en gran parte del país

El viernes 19 se esperan lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Las precipitaciones continuarán hasta el sábado, con acumulados de hasta 60 milímetros, acompañados de fuertes rachas de viento, truenos y relámpagos.Con la llegada de la lluvia, las temperaturas descenderán ligeramente en comparación con días anteriores, salvo en la isla de Jeju, donde la sensación térmica superará los 30ºC. En el conjunto del país, los valores oscilarán entre 14ºC y 22ºC por la mañana y entre 22ºC y 28ºC durante la tarde.La calidad del aire se mantendrá en niveles óptimos gracias al rápido flujo de corrientes atmosféricas.