El ministro de Finanzas prevé un impacto limitado en Corea por la rebaja de tipos en EEUU

Photo : YONHAP News

El ministro de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, estimó el jueves 18 que la reciente rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos tendrá un efecto limitado en Corea.Así lo afirmó durante una reunión sobre asuntos macroeconómicos en la que participaron las principales autoridades financieras del país, entre ellas representantes del Banco de Corea, de la Comisión de Servicios Financieros y del Servicio de Supervisión Financiera.En el encuentro, Koo subrayó que la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, así como los recortes adicionales de tipos que se anticipan en EEUU, apenas repercutirán en la economía nacional.No obstante, los asistentes advirtieron de otros factores que podrían desestabilizar la situación económica y el mercado financiero, como las medidas arancelarias impulsadas por la Casa Blanca y las negociaciones comerciales aún en curso entre Seúl y Washington. Asimismo, destacaron la necesidad de vigilar de cerca cuestiones internas como la evolución de la deuda de los hogares, el comportamiento del mercado inmobiliario y las políticas destinadas a reforzar la competitividad de sectores estratégicos, entre ellos el petroquímico.