El Parlamento interpela al Gobierno sobre su política económica

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional celebró el miércoles 17 la tercera jornada de interpelación al Gobierno centrada en la gestión del país. En esta sesión los debates se enfocaron en la economía y, especialmente, en la apuesta del Ejecutivo del presidente Lee Jae Myung por aumentar el gasto público para estimular la demanda interna, estabilizar el mercado inmobiliario y garantizar los derechos sindicales de los trabajadores.No obstante, las opiniones entre los legisladores se mostraron divididas respecto a la política impulsada hasta ahora por la Administración.El oficialista Partido Democrático, por un lado, resaltó la subida récord del índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, así como el papel creciente del Estado como inversor estratégico para dinamizar la economía.Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, criticó las medidas gubernamentales y sostuvo que muchas de ellas coartan la iniciativa empresarial. En particular, censuró la reforma de la ley sindical que, según la formación, otorga a los sindicatos un poder excesivo y disuade a las compañías, hasta el punto de provocar su traslado a entornos con condiciones de negocio más favorables.