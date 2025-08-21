Corea del Norte anuncia su participación en los Juegos Asiáticos de 2026

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha confirmado su intención de participar en los Juegos Asiáticos de Verano de 2026, que se celebrarán en las ciudades de Aichi y Nagoya, en Japón.Según informó el miércoles 17 la agencia de noticias japonesa Kyodo, Pyongyang presentó al comité organizador una solicitud oficial en la que anuncia el envío de una delegación compuesta por unos 150 deportistas que competirán en 17 disciplinas. El Gobierno nipón revisará con cautela la petición antes de tomar una decisión definitiva.Tokio mantiene actualmente prohibida la entrada a su territorio de ciudadanos norcoreanos como parte de las sanciones impuestas por los repetidos ensayos de misiles. No obstante, ha autorizado algunas excepciones en el ámbito deportivo. En febrero y marzo de 2024, permitió el ingreso de las selecciones masculina y femenina de fútbol de Corea del Norte. La diferencia en esta ocasión reside en la magnitud de la delegación solicitada, ya que entonces el número total de integrantes de ambos equipos no superaba el medio centenar.El régimen norcoreano renunció a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a las restricciones de viaje derivadas de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sí estuvo presente en los Juegos Asiáticos de Hangzhou en 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.