Korean
Español

Nacional

La Policía realiza un simulacro antiterrorista en los preparativos de la cumbre del APEC

Write: 2025-09-18 14:24:45Update: 2025-09-18 17:13:29

La Policía realiza un simulacro antiterrorista en los preparativos de la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

La Agencia Nacional de Policía llevó a cabo el jueves 18 un simulacro antiterrorista en el marco de los preparativos para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre en la ciudad de Gyeongju.

El ejercicio se desarrolló en el centro de reuniones del APEC, situado en la isla de Yeongjongdo, en Incheon, donde tendrán lugar las conferencias ministeriales del foro. En la operación participaron alrededor de 200 efectivos pertenecientes a diez organizaciones, entre ellas el batallón del Ejército especializado en la gestión de amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

El objetivo principal del simulacro fue evaluar la capacidad de respuesta de la Policía ante posibles atentados perpetrados con drones y armas químicas, así como comprobar los protocolos de evacuación y rescate de víctimas.

Este operativo se suma al realizado el pasado 19 de agosto en el aeropuerto del municipio de Ulsan, a menos de una hora por carretera de la sede de la cumbre, que simuló un ataque terrorista en dichas instalaciones.
