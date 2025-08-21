La reforma organizativa del Gobierno supera su primer trámite parlamentario

Photo : YONHAP News

La reforma de la Ley de Organización del Gobierno superó el jueves 18 su primer trámite en la Asamblea Nacional, al ser aprobada en el subcomité de evaluación de proyectos legislativos, dependiente del Comité de Administración Pública y Seguridad, pese al boicot de los legisladores del partido opositor Poder del Pueblo.El rechazo de la formación responde a que la enmienda contempla cambios de gran calado, entre ellos la supresión de la Fiscalía y la reestructuración de las entidades públicas responsables de la gestión económica.En concreto, la propuesta prevé la dispersión de las facultades de investigación e imputación actualmente concentradas en la Fiscalía, así como la división del Ministerio de Economía y Finanzas en dos nuevas carteras: una dedicada a la planificación financiera y la elaboración de presupuestos, y otra encargada de la política tributaria y los asuntos económicos.De acuerdo con el calendario legislativo, el proyecto será examinado por el Comité de Administración Pública y Seguridad el lunes 22, debatido posteriormente en el Comité de Legislación y Asuntos Judiciales los días 23 y 24, y finalmente sometido a votación en el pleno de la Asamblea Nacional el 25 de septiembre.