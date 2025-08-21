KBS emitirá en Chuseok un concierto de Cho Yong Pil, leyenda de la música coreana

Photo : KBS News

KBS transmitirá el próximo 6 de octubre, a partir de las 7:40 de la tarde en su canal KBS 2TV, un concierto del cantante Cho Yong Pil, considerado una de las grandes leyendas vivientes de la música coreana.La emisión corresponde a la actuación que el artista ofreció el pasado 6 de septiembre en el estadio Gocheok Sky Dome de Seúl, donde reunió a cerca de 18.000 espectadores. Durante el recital, interpretó 28 de sus éxitos más recordados y expresó su gratitud al público al señalar que, gracias al apoyo de sus seguidores, puede continuar cantando más de medio siglo después de su debut.El evento fue concebido desde el inicio con el propósito de ser televisado. La última vez que Cho Yong Pil apareció en un concierto transmitido por KBS fue en 1997, hace ya 28 años.