Samsung creará 60.000 nuevos empleos en los próximos cinco años

Photo : YONHAP News

Samsung anunció que incorporará a 60.000 nuevos trabajadores durante los próximos cinco años, lo que supone unas 12.000 contrataciones anuales. Los puestos se concentrarán en sus filiales y divisiones especializadas en sectores estratégicos como los semiconductores, la bioindustria y la inteligencia artificial (IA).El conglomerado coreano mantiene desde 1957 un sistema de convocatorias públicas para la contratación, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades a los jóvenes. En 1995, este procedimiento fue reformado para eliminar cualquier tipo de discriminación suprimiendo incluso el requisito de estudios mínimos.Además de estas convocatorias, Samsung impulsa diversos programas sociales destinados a reducir el desempleo juvenil. Entre ellos destaca la Academia Samsung de Software e Inteligencia Artificial para la Juventud, que ofrece formación especializada en este ámbito. Desde su creación en 2018, más de 8.000 jóvenes han conseguido empleo en unas 2.000 empresas tras completar este programa.