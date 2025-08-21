El KOSPI supera por primera vez los 3.460 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, alcanzó el jueves 18 un nuevo récord histórico al superar por primera vez la barrera de los 3.460 puntos. Al cierre de la sesión, el indicador se situó en 3.461,3 unidades, lo que supone un repunte del 1,4% respecto al miércoles.El índice tecnológico KOSDAQ también registró su máximo histórico al subir un 1,37% y finalizar la jornada en 857,11 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que avanzó 7,7 unidades y se cotizó a 1.387,8 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.