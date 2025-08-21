Kim Jong Un supervisa una prueba de drones de ataque táctico

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó el jueves 18 una prueba de drones de ataque táctico y ordenó aplicar tecnología de inteligencia artificial (IA) para mejorar sus capacidades operativas.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el viernes 19, Kim revisó armamento no tripulado desarrollado por un instituto y una empresa vinculados al Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada. En particular, evaluó el rendimiento en combate de drones de reconocimiento estratégico y táctico, así como de vehículos aéreos no tripulados multipropósito.El medio estatal señaló que la prueba confirmó la eficacia de los drones de ataque táctico de la serie Kumsong para fines militares, junto con las capacidades de los drones de reconocimiento estratégico. Es la primera mención pública de este tipo de drones de ataque.Kim subrayó que el desarrollo de la IA y la mejora de las capacidades operativas de los sistemas de armas no tripuladas deben constituir una prioridad en la modernización de las Fuerzas Armadas. En este sentido, aseguró que los drones se han convertido en un recurso clave en la guerra moderna.