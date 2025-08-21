Corea resalta las diferencias con Japón en las consultas comerciales con EEUU

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, regresó a Seúl en la madrugada del viernes 19 tras una visita a Washington para dar seguimiento a las consultas sobre los aranceles estadounidenses. Durante su estancia, mantuvo encuentros con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, así como con varios legisladores, ante quienes subrayó las diferencias entre la postura coreana y la japonesa.Japón cerró un acuerdo antes que Corea que contempla una reducción al 15% tanto de los gravámenes generales como de los aplicados específicamente a los automóviles, a cambio de inversiones por valor de 550.000 millones de dólares. Según el memorando de entendimiento firmado, EEUU asumirá la iniciativa en la toma de decisiones sobre dichos desembolsos y recibirá el 90% de los beneficios. De forma transitoria, ese porcentaje será del 50% hasta que se recupere el capital invertido.En este contexto, el pasado 12 de septiembre, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, advirtió en una entrevista que Corea debe aceptar el pacto o, en caso contrario, afrontar nuevas tarifas. El Gobierno surcoreano sostiene, sin embargo, que resulta difícil aceptar demandas consideradas excesivas.Respecto a la redada en la fábrica conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en el estado de Georgia, en la que las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a cerca de 300 trabajadores coreanos, Yeo aseguró que la Casa Blanca es consciente de la gravedad del caso. Añadió además que, en las reuniones, la delegación negociadora pidió una rápida solución de los problemas relacionados con los visados.El alto funcionario matizó que no podía revelar detalles concretos de las conversaciones, ya que ello podría comprometer la posición de Corea. No obstante, subrayó que el Ejecutivo está actuando con la máxima prioridad en defensa del interés nacional.