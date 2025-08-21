Photo : YONHAP News

El videoclip de "APT.", la exitosa colaboración entre Rosé, integrante del grupo Blackpink, y el cantante estadounidense Bruno Mars, ha superado los 2.000 millones de visualizaciones en YouTube, según informó el jueves 18 la agencia The Black Label.El hito se alcanzó 335 días después de su lanzamiento, el 18 de octubre del año pasado, lo que convierte a "APT." en el vídeo más rápido de la historia del K-pop en lograr dicha cifra.El título fue presentado como canción de preestreno del primer álbum en solitario de Rosé, "Rosie", y desde su publicación se situó en los principales rankings musicales tanto en Corea como en el extranjero, lo que consolidó la proyección mundial de la artista.Rosé también obtuvo reconocimiento internacional con este tema al convertirse, el pasado 7 de septiembre, en la primera intérprete de K-pop en recibir el premio a la canción del año en los MTV Video Music Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos de la música popular en Estados Unidos.